テレビ東京は4月28日、「バス旅」番組のロケ中に元サッカー選手の前園真聖（52）が大怪我を負った事故についての調査報告と再発防止策を公表した。同日には、当の前園も仕事復帰を報告し……。＊＊＊【激変】まるで“仙人”「バス旅の人」太川陽介が大胆イメチェン前園は自身のInstagramでこう報告した。《今日から仕事復帰させていただきました。／番組10年目になる四国自転車旅での復帰を嬉しく思います。／まだまだやれ