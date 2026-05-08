７日、「文化エンパワーメント論−質の高い発展にまい進する中国の文化意識」シンクタンク報告書。 （アテネ＝新華社記者／李賀）【新華社アテネ5月8日】中国・ギリシャ包括的戦略パートナーシップ20周年および文明交流・相互学習フォーラムが7日、ギリシャの首都アテネで開かれた。フォーラム期間中、新華社国家ハイエンドシンクタンクは報告書「文化エンパワーメント論−質の高い発展にまい進する中国の文化意識」を発表した。