©ABCテレビ 浦川泰幸アナウンサーとナジャ・グランディーバが“世の中の流行” “人気商品” “注目スポット”など話題のモノを「ウラ側から失礼しま～す」と覗き見する番組「浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！」。その最新作が5月9日（土）に放送される！前回の高視聴率を受け、今回は大阪・泉州地域の「岸和田・貝塚」を舞台に、話題のスポットの裏側に迫る。 ■見どころ •だんじり