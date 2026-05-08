「笑点60周年特別展」の開会セレモニーが8日、会場となる東京・新宿の京王百貨店で行われた。セレモニーには番組司会者の春風亭昇太（66）をはじめ、大喜利レギュラーの三遊亭好楽（79）、林家たい平（61）、桂宮治（49）が参加。1966年5月15日から始まった、日本テレビ系の人気番組「笑点」の節目を記念した展示会をPRした。セレモニーでは、4人が特別展を象徴する、高さ約2メートルの大ちょうちんを披露する除幕式などが行われた