裁判所が、トランプ政権の10％追加関税を違法と判断です。トランプ政権は、連邦最高裁が今年2月、「相互関税」を違法と判断したことを受け、世界各国と地域を対象に、10％の追加関税を発動していました。この関税は、通商法122条に基づき、「大規模かつ深刻な国際収支の赤字」がある場合、大統領権限で、最長150日間、最大15％の関税を課すことを認めています。これについて、国際貿易裁判所は、追加関税発動の根拠は「説得力に欠