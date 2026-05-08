元グラビアアイドルでタレントの小島可奈子（50）が8日までにインスタグラムを更新。自身が受けた「無呼吸症候群」の手術について説明した。小島は3月の投稿で、長年悩まされていたという無呼吸症候群の手術を受けたことを報告していた。手術から1カ月半が経過し「悩んでる方も多いと聞くので今更ながらの、ご報告」とし、自身が受けた手術の詳細を説明。鼻の通りを良くする粘膜下下鼻甲介骨切除術や鼻中隔矯正術のほか、アレルギ