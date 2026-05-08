日本ライフラインは大幅続落し、年初来安値を更新した。７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６３２億円（前期比６．８％増）、営業利益予想は１０７億円（同１５．１％減）としており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。心房細動症例数の増加などで売り上げは拡大するものの、公定価格の改定による販売単価の下落や製造原価の上昇を織り込んだほか