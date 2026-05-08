インフロニア・ホールディングスが上げ幅を拡大した。同社は８日午前１０時、２６年３月期の連結業績に関し、最終利益が従来の見通しから１６５億円上振れして７６５億円（前の期比２．４倍）で着地したようだと発表した。あわせて前期の期末配当に関し、これまでの予想から２８円増額して９０円とすると開示している。これらを評価した買いが集まった。前期の売上高は計画に対して５０億円下振れする格好となるものの、建