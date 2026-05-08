午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４２６、値下がり銘柄数は１０９８、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に金属製品、サービス、その他製品、輸送用機器。値下がりで目立つのは銀行、鉱業、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS