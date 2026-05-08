ＴＯＫＹＯＢＡＳＥは大幅安で４日続落し、年初来安値を更新した。７日の取引終了後、４月度の月次売上速報を発表した。国内と海外の実店舗及び国内ＥＣを合わせた既存店売上高は前年同月比３．０％増になった。増収率が２月の２７．３％増、３月の５．２％増から鈍化しており、これを嫌気した売りが出ている。国内ＥＣや海外実店舗で増収が続いているものの、国内の実店舗が前年同月を下回った。オリジナル業態において５月以