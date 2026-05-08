6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の場面写真が公開された。 参考：『スーパーガール』日本語吹替版予告＆本ビジュアル公開スーパーマン役は武内駿輔が続投 本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマ