開催：2026.5.8 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 4 - 8 [レイズ] MLBの試合が8日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。 2回表、6番 ベン・ウィリアムソン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BOS 0-1 TB、8番 セドリク・ムリン