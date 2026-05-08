【写真】阿部亮平＆ガチャピンの2ショット／『FNS歌謡祭』でガチャピンの仮装をした阿部亮平／過去の“あべガチャ”ショット Snow Manの阿部亮平が、ガチャピンの公式Xに登場。仲良し2ショットが公開され、注目を集めている。 ■阿部亮平、ヘアクリップをつけたままガチャピンと2ショット 投稿では、「あべガチャ！きょうもSTARにでるんだって。たのしみ！あべくん、がんばってね。」というメッセージとともに、阿