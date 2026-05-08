ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ] が5月8日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期の連結営業利益は前の期比7.2％減の249億円になったが、27年3月期は前期比18.9％増の297億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。11期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の110円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比9.4％増の78.5億円に伸びたが、売