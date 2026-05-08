ホットマン [東証Ｓ] が5月8日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比3.8％減の7億円になったが、27年3月期は前期比6.7％増の7.5億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を10円→11円(前の期は10円)に増額し、今期も11円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は2.6億円の赤字(前年同期は3.1億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売