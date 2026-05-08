ＥＩＺＯ [東証Ｐ] が5月8日午前(11:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の32億円→73億円(前の期は41.4億円)に2.3倍上方修正し、一転して76.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の22.7億円→63.7億円(前年同期は34.3億円)に2.8倍増額し、一転して85.2％増益計算になる。 株探ニュース 会社