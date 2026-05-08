8日11時現在の日経平均株価は前日比433.67円（-0.69％）安の6万2400.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は426、値下がりは1098、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は275.15円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が81.46円、ファストリ が67.58円、信越化 が33.02円、フジクラ が25.95円と続いている。 プラス寄与度トップはファナック