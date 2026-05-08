フランス国民議会は、他国から不法に取得された文化財の返還手続きを簡素化することを目的とした法律案を、賛成141票、反対0票で可決しました。中国外交部の林剣報道官は5月7日の定例記者会見で同件について、フランスが流出文化財を元の所属国に返還するよう推進する責任ある姿勢を示したことを高く評価しました。林報道官は「この法案の立法手続きが1日も早く完了することを期待する。また、この分野についてフランスと協力して