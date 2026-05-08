『笑点』メンバーの三遊亭好楽、春風亭昇太、林家たい平、桂宮治が8日、東京・京王百貨店で同日から開催される『笑点60周年特別展』の開会セレモニーに出席した。【写真】再現度高い！観客の前で笑顔をみせる笑点メンバー本展は、1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』が今年60周年を迎えたことを記念した特別展。8日から19日まで京王百貨店新宿店7階大催場にて行われる。巨大年表で振り返る年表エリアや、普