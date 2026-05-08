空冷フォルクスワーゲンのレストア・販売する「FLAT4（フラットフォー）」の創業者で、名車コレクターとしても知られる小森隆さんが、1日に亡くなっていたことが分かった。80歳。7日、同社が公式サイト、SNSで発表した。【写真】いつまでもダンディー…80歳を祝われ笑顔を見せたFLAT4・小森隆さんの近影＆FLAT4が発表した報告全文同社は、代表取締役・藤田直人氏の名義で【訃報】と題した文書を発表。「フラットフォー創業者