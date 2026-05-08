◇ア・リーグレッドソックス4ー8レイズ（2026年5月7日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が7日（日本時間8日）、本拠でのレイズ戦に「5番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で出場4試合ぶりにノーヒットに終わり、チームも敗れた。2回の第1打席は四球で出塁し、ラファエラの適時打などこの回の3得点を呼び込んだ。3回の第2打席は二ゴロ、6回の第3打席も二ゴロ、9回の第4打席も一ゴロで快音は響かなかった