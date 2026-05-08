【前編】「楽しそうにご飯を食べればいい仕事でしょ？」スザンヌ32歳での高校再入学を決意させた息子からの「無邪気な一言」から続く息子にかけられた「どうして勉強するの？」というひと言をきっかけに、“学び直し”を決意。高校に再入学し、35歳で卒業した後、日本経済大学経営学部に進学、この春、39歳で大学を卒業したタレントのスザンヌ（39）。だが、仕事、子育て、そして学業。すべてをこなしながらの大学生活は、想像以