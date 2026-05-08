「今年の春、大学を卒業しました。挑戦することに、遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」そう語るのは、タレントのスザンヌ（39）。かつて“おバカキャラ”でブレーク、多数のテレビ番組で活躍してきた彼女は、故郷・熊本でシングルマザーとして息子を育てながら、32歳のときに高校に再入学。35歳で卒業すると、日本経済大学経営学部に進学し、仕事・子育て・学業を同時にこなしながら、この春、39歳で大学卒業をはたした