「着る服がない……」そんなときは、オンにもオフにも使えるアイテムがあると便利かも！ 今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の公式Instagramで「通勤、会議、外出…毎日のきちんと見えを叶える」と紹介されている「シャツ & ブラウス」に注目。主役級に着映えるラッフルフリルブラウスや、2WAYで使えるボウタイリボンシャツなど、好印象も狙えるアイテムが登場します。 一点投入で映える主役級ブラウス