辛ものが大好きな筆者の知人。ある日お店で激辛メニューを注文すると、店員さんの思わぬ気遣いで残念なことに……？ 見た目とのギャップ 私は50代の主婦です。華奢な体格と色白な肌のせいか、か弱く見られてきました。 でも実は、大食いな上にかなりの激辛好き。同じく辛い物好きな夫と一緒に、いろんなお店の激辛グルメを楽しんできました。 評判の激辛ラーメン ある日のこと、「あそこの中華屋さんの激