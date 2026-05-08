MF佐野航大にプレミアリーグ勢が注目オランダ1部NECナイメヘンに所属する日本代表MF佐野航大は、エールディビジでの活躍により欧州のビッグクラブから大きな関心を集めている。英メディア「TEAMTALK」は、「ヨーロッパ中の幅広いクラブから静かに注目を集めており」と伝え、マンチェスター・ユナイテッドをはじめとするプレミアリーグの強豪クラブなどが、22歳の若き才能に熱視線を送っていることを報じた。2023年に当時J2のフ