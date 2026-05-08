「京都府立医科大学創立150周年記念映画」である。通常、こうした教育機関にちなんだ映画はどこか説教臭く生真面目すぎて、退屈な仕上がりになるものだが、本作は面白い。劇中の古い医学に引き込まれてしまった。【写真】【シンプル・アクシデント／偶然】拷問執行人を見つけたとき、人は理性を保てるのか？江戸時代末期、京都の村に住む蘭方医の大倉太吉（佐々木蔵之介）は、妻のフミ（真木よう子）や子供たちと暮らしつつ、日