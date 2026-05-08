イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督がメガホンを取り、第78回カンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞。世界の映画祭で数々の賞を受け、第98回アカデミー賞の脚本賞・国際長編映画賞にノミネートされた。イランの暴政の実態がひしひしと伝わってくる衝撃作だ。【写真】【ラプソディ・ラプソディ】勝手に入籍された男と女謎解きの追いかけ劇ある夜のこと。真面目な市民のワヒド（ワヒド・モバシェリ）が勤める工場を中年男（エ