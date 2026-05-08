【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】4月スタートの情報・報道の新番組で評価の高い、または「どうなの？」と感じた番組はどれですか？「どのニュースを何分扱うか」は、基本的にニュース番組のプロデューサーやニュースデスクの裁量で決められます。ごくまれに報道局長などの上層部から変更の指示があったりしますが、ほぼそういうことはなく、一義的には当日の担当ニュースデスクが「視聴率が取れるかどう