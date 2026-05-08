スピードワゴンの小沢一敬（52）が5月6日、都内で開かれた冠イベント「スピードワゴンライブ2026『井戸田と小沢』」に登場。約2年半ぶりに相方の井戸田潤（53）と漫才を披露した。【もっと読む】松本人志の地上波本格復帰を誘発？ 消息不明だった板東英二が高須克弥氏のインスタに登場の意味深小沢は同日夜、Xに《潤と何年ぶりかに2人だけでライブした。たくさん漫才した。僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感