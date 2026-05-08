ゼッテリアが、期間限定の「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催。杏仁×マンゴーを味わう初夏のアジアンスイーツとスナック、合せて4品が販売されます☆ ゼッテリア「アジアンスイーツ＆スナックフェア」 期間：2026年5月13日（水）〜7月中旬※なくなり次第終了販売店舗：一部店舗を除く269店舗で販売予定（2026年5月7日時点） ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定の「アジアンスイーツ＆