記事ポイント英国発の世界的デザインメディアDezeenが選ぶ「注目の若手デザイナー10組」に、日本人デザイナーの山崎タクマが選出されますイタリア・ミラノのSaloneSatelliteで合計約43時間、自身が”モノ”として座り続ける「物座」を実践した作品「Becoming Object」が国際的に評価されます約10年にわたる研究プロジェクト「Bio-Vide」の新作として、モノと生命の境界を身体で問い続けています 「モノの側に立つことでしか得