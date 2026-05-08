Cloudflareが1100人以上の従業員を即日解雇しました。CEOは「これを一度限りにしたい」と伝えています。Building for the futurehttps://blog.cloudflare.com/building-for-the-future/2026年5月7日、Cloudflareのマシュー・プリンスCEOとミシェル・ザトリン社長が連名で「本日午後、当社のグローバルチームに以下のメールを送信しました」とするブログを公開しました。プリンスCEOらによると、メールにはCloudflareの従業員を世界