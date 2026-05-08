記事ポイント環境省の速報値で2025年度の熊による人身被害は238人・死者13人と過去最悪水準を更新北海道エリアで現地調査・見積依頼をした方に毎月先着5名、熊撃退スプレー1本を無料プレゼントシャッターによる住宅防御と外出時のスプレー緊急回避を組み合わせた二段構えの対策を提案 北海道をはじめ全国で深刻化する熊被害を受け、住宅設備を手がけるオールシャッターサービスが、外出時の命を守る備えを支援するキャンペー