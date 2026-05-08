記事ポイント兵庫・西宮市役所横の六湛寺公園で、2026年5月17日（日）に第9回西宮ヴィーガンフェスが開催されます北海道・四国からも出店し、焼き立てヴィーガン餃子（五葷なし）の初出店など全25店舗が集結します先着100名にヴィーガン非常食プレゼント、小学生以下先着50名に酵素玄米おにぎりを無料進呈します 兵庫県西宮市で、食を通じて環境保全を考えるフードフェスが9回目の開催を迎えます。日本ヴィーガン協会が主催す