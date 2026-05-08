記事ポイント訪日外国人急増で深刻化するスーツケース放置問題に、修理専門店「MY SUITCASE」がリユース・アップサイクルで応えます職人による徹底整備とカスタム対応で、RIMOWAやTUMIなど耐久性ブランドのUSED品を新品同様に再生して販売しますカラー変更・内装張り替え・ネームプレート装着など、世界に一つだけのカスタムスーツケースにオーダーできます 旅先で役目を終えたスーツケースが、ホテルや空港に次々と放置され