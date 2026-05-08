ゴールデンウィーク開催の船橋競馬で新人騎手２人がデビュー。フレッシュな顔ぶれが加わった。５月４日に初陣を迎えたのは沖響主騎手（１７）。２Ｒで自厩舎のマッドリボンガールに騎乗し６着だった。レースを終え「コーナーをもっとタイトに回れば掲示板を狙えたと思います。技術力が足りないと感じました」と反省しつつも、前日から「緊張より高揚感で、楽しみの方が大きかった」と騎手としての第一歩を踏み出しことへのうれし