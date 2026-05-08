俳優の黒田勇樹（４４）が、母親の死去を報告した。８日に自身のインスタグラムを更新し「母・黒田純子逝去のご報告」と題して投稿。「突然のことだったため、きちんとしたご報告が遅くなってしまい申し訳ありません。母・黒田純子が、４月３０日に逝去いたしました。享年６７歳。死因は脳の癌でした」と死因も伝え、笑顔の母親の写真を添えた。４日に葬儀、５日にお別れ会を執り行い、「沢山の方の笑顔や涙に見守られなが