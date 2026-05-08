シンガー・ソングライターのキタニタツヤが、7月3日から放送されるテレビアニメ『これ描いて死ね』（日本テレビほか／毎週金曜後11：30）のオープニングテーマを担当することが発表された。【動画】キタニタツヤ「遺書」起用テレビアニメ『これ描いて死ね』PV『これ描いて死ね』は、小学館『ゲッサン』にて連載中で『マンガ大賞2023大賞』や『第70回 小学館漫画賞』など数々の賞を受賞している作品。待望のアニメ化となる