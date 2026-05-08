東京・清瀬市の公園で、2008年に引退したJRの豪華客車「夢空間」が約2億1800万円かけて整備され、観光スポットとして話題となっている。5月からレストラン営業も始まったが、市民からは税金の使い方に疑問の声も上がっている。豪華客車「夢空間」がレストランとして営業開始東京・清瀬市の公園の一角に置かれた、レトロな雰囲気の車両。日本の豪華客車の先駆けとして全国を駆け巡り、2008年に引退した「夢空間」だ。車内を見てみる