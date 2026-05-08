ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバース（DCU）の最新作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）より、新たな場面写真が解禁された。【画像】解禁となったそのほかの場面写真2022年にDCスタジオ共同CEOに就任して以降、DCUの再構築を進めてきたガン。自ら監督を務めた前作『スーパーマン』は、全世界興収約950億円（6.1億ドル）を超える大ヒットを記録し、“DC復活”を象徴する作品として高い評価を受けた。その系譜を継