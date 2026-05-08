タリーズコーヒージャパンはきょう8日より、繰り返し使えるトライタングラス（樹脂製グラス）の導入を開始した。【画像】カフェチェーン業界で初導入「手提げ型カップホルダー」これまでアイスドリンクは、ガラス製のグラスやプラスチックカップで提供していた。さらなる安全性と利便性や廃棄物の削減を目指すアクションとして、トライタン製のグラスを順次、全国のタリーズコーヒー（一部店舗を除く）にて導入。プラスチック