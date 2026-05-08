高市総理大臣は8日、自民党総裁選挙や衆議院選挙の際に、自らの陣営が他の立候補者を誹謗中傷するような動画をSNSに投稿していたとする一部報道について、「他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っていないという報告を受けている」と述べて否定した。参議院本会議に出席した高市総理に対して、立憲民主党の小島とも子参院議員は、「高市総理周辺が関わった