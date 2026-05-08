旭食品は竹内紘之副社長が社長に就任する人事を発表した。竹内孝久社長は代表権のある会長に就く。6月24日の取締役会で正式に決まる。社長交代は10年ぶり。紘之氏は1977年5月16日生まれの48歳。高知市出身。大阪産業大を卒業し、06年旭食品に入社。高知支店長などを経て14年に取締役商品統括副本部長、16年に常務取締役、19年に代表取締役副社長（現職）に就任した。紘之氏は7日、大阪市で開かれた近畿旭友会において「絶対