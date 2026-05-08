JRの電車だけでなく海自の艦艇も見られる盛りだくさんのイベント一般社団法人横須賀市観光協会は、毎年恒例のイベント「よこすかYYのりものフェスタ」を今年（2026年）も実施すると発表しました。【運が良ければ会える!?】横須賀が母港の日本唯一の自衛艦たち（写真で見る）場所は、神奈川県横須賀市のヴェルニー公園、JR横須賀駅、海上自衛隊横須賀地方総監部、コースカ ベイサイド ストアーズの4か所で、開催日時は2026年5月30