アメリカ軍は7日、ホルムズ海峡でミサイル駆逐艦がイランから攻撃を受け、応戦したと発表しました。一方で、トランプ大統領は停戦は継続しているとの認識を示しました。アメリカ中央軍は7日、ホルムズ海峡からオマーン湾に向かっていたミサイル駆逐艦3隻がイランから攻撃を受け、「自衛のため応戦した」と発表しました。被害は無かったとしていて、イラン側のミサイルとドローンの発射拠点などを標的に攻撃を行ったと明らかにしま