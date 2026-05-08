日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長、太田雄貴専務理事は８日、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が７日に２０２８年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会「五輪Ｑシリーズ」の日本開催を決定したことを受け、都内で会見を行った。会見の冒頭に国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー会長からのビデオメッセージが流され、コベントリー会長は「輝かしいオリンピックの歴史を持つ