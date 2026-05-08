ことしに入って確認されたはしかの患者数は436人にのぼり、去年同時期の4.5倍以上となっています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月26日までの1週間で、全国で68人確認されました。ことしの累計は436人にのぼり、去年の同じ時期の4.5倍以上となっています。26日までの1週間で新たに報告されたのは、東京都で53人と最も多く、次いで神奈川県で4人、千葉県、埼玉県で3人などとなっています。はしかは感染力が非常に強く、