◆欧州カンファレンスリーグ準決勝第２戦クリスタルパレス２―１（合計５―２）シャフタール（７日、セルハーストパーク）日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するクリスタルパレスはシャフタル・ドネツク（ウクライナ）に２―１で勝利し、２戦合計５―２で決勝進出を決めた。試合は前半２５分、ＭＦムニョスのシュートがオウンゴールを誘い、クリスタルパレスが先制。鎌田のボール奪取から攻撃が始まった。同３４分に、相手ＭＦエギ