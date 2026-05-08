◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）出走馬の枠順が８日、決定した。共同通信杯２着で、名牝クロノジェネシスを母に持つベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は８枠１５番。母の主戦でもあった、北村友一騎手とのコンビで臨む。２４年セレクトセールで１歳部門で５億９０００万円で落札されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は